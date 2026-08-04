İsmail Kartal Sturm Graz maçı öncesi müjdeyi verdi! 2 isim kadroda olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal ve takım kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

İsmail Kartal: "Şampiyonlar Ligi güzel bir lig... Futbolun en üst seviyesi. Her maç final havasında geçiyor. Bu maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz.

Sturm Graz iyi bir takım. Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık. Yeni teknik adamları ile farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi hepimizde bir heyecan yaratıyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynadı. Hazır olduğu için solda onu tercih ediyoruz. İlk turda kendi evimizdeki maçın daha farklı bitebileceğini siz de biliyorsunuz. İkinci maçta iki yarıda da farklı oyunlar vardı, turu geçmeyi başardık. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da gelişerek daha fazlasını yapmalıyız."

2 İSİM KADRODA OLACAK

"Vedat Muriqi'i kadroya alacağız. Takım kadrosunda olacaktır. N'Golo Kante geldi ve iyi durumda. 10. idmanına çıkacak. O da bizimle birlikte kadroda olacak. Bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve hepsinden gurur duyuyoruz. Gece gündüz düşünüyoruz... Herkes çok değerli. Rakibe göre plan yapıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kalede kimin oynayacağına yarın karar vereceğiz. dedi.

MILAN SKRINIAR

Milan Skriniar: "Taraftarımızla birlikte takım olarak Sturm Graz maçını kazanmak istiyoruz. Taraftarların idmana gelip bizi desteklemesi harika. İlk geldiğim andan itibaren hep yanımızda oldular. Onları yarın gururlandırmak istiyoruz."

NATHAN AKE SÖZLERİ

"Nathan Ake harika bir futbolcu. Performansı benim adıma sürpriz olmadı. Sadece bana değil, bütün takıma yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana iyi hissettiriyor. Takım olarak daha iyi duruma gelmek için çalışıyoruz. Nathan Ake ile iyi çıkarttık. Daha da geliştireceğimiz şeyler var. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Onunla oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Muriqi ve Kante sözleri!