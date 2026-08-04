Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Dinamo Zagreb, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.

Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb: Filipovic; Valincic, Dominguez, McKenna, Goda; Topic, Misic, Vidovic, Zajc, Orsic; Beljo

Kauno Zalgiris: Svedkauskas; Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Iyobosa Edokpolor; Burba, Benchaib, Baldassarra, Slivka, Ourega; Oliveira