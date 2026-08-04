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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Levski Sofia-Kairat maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Levski Sofia-Kairat maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Bulgaristan temsilcisi Levski Sofia ile Kazakistan ekibi Kairat karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Julio Velazquez ve Rafael Urazbakhtin'in öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Levski Sofia-Kairat maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 19:04
Levski Sofia-Kairat maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Levski Sofia-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Levski Sofia ile Kairat arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Levski Sofia, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Kazakistan temsilcisi Kairat ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Levski Sofia-Kairat MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki Levski Sofia-Kairat maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

Levski Sofia-Kairat MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 20.30da başlayacak.

Levski Sofia-Kairat MAÇI HANGİ KANALDA?

Levski Sofia-Kairat maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Levski Sofia-Kairat MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levski Sofia: Vutsov; Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Bouras, Serginho, Moubarik; Reinaldo, Oko-Flex, Bala

Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Africo, Martynovich, Machado; Oksanen, Mendonsa; Jukkola, Kasabulat, Kurgin; Gual

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