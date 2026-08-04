Levski Sofia-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Levski Sofia ile Kairat arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Levski Sofia, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Kazakistan temsilcisi Kairat ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Levski Sofia-Kairat MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki Levski Sofia-Kairat maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

Levski Sofia-Kairat MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 20.30da başlayacak.

Levski Sofia-Kairat MAÇI HANGİ KANALDA?

Levski Sofia-Kairat maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Levski Sofia-Kairat MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levski Sofia: Vutsov; Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Bouras, Serginho, Moubarik; Reinaldo, Oko-Flex, Bala

Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Africo, Martynovich, Machado; Oksanen, Mendonsa; Jukkola, Kasabulat, Kurgin; Gual