Olympiakos-NEC Nijmegen maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Olympiakos ile NEC Nijmegen arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Olympiakos, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Olympiakos-NEC Nijmegen MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki Olympiakos-NEC Nijmegen maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

Olympiakos-NEC Nijmegen MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.

Olympiakos-NEC Nijmegen MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos-NEC Nijmegen maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Olympiakos-NEC Nijmegen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Popovic; Saliakas, Retsos, Pirola, Ortega; Scipioni, Garcia; Rodinei, Chiquinho, Martins; El Kaabi

NEC Nijmegen: Crettaz; Pereira, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen