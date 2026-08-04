Mjallby-Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Mjallby ile Slovan Bratislava arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi FC Mjallby, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Slovenya temsilcisi Slovan Bratislava ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Mjallby-Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki Mjallby-Slovan Bratislava maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

Mjallby-Slovan Bratislava MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.

Mjallby-Slovan Bratislava MAÇI HANGİ KANALDA?

Mjallby-Slovan Bratislava maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Mjallby-Slovan Bratislava MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mjallby: Wallinder; Iqbal, Svanberg, Pettersson; Nielsen, Gustavsson, Leandersson, Stroud; Samuelsen, Bergstrom, Youssef

Slovan Bratislava: Takac; Cruz, Bajric, Wimmer; Ibrahim, Pokorny, Mustafic, Medvedev, Maros; Kukharevych, Yirajang