Larne FC-FC Iberia maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Larne FC ile FC Iberia arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Larne FC, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Gürcistan temsilcisi FC Iberia ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Larne FC-FC Iberia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Larne FC-FC Iberia maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

Larne FC-FC Iberia MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 22.00'de başlayacak.

Larne FC-FC Iberia MAÇI HANGİ KANALDA?

Larne FC-FC Iberia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Larne FC-FC Iberia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Larne FC: Ferguson; Cosgrove, Bent, Ridley, Donnelly; Doherty, Gallagher, Graham; McEneff, Gibson, Lusty

FC Iberia: Makaridze; Kobuladze, Amisulashvili, Selimovic, Jinjolava; Dadiani, Kardava, Kutsia; Sikharulashvili, Nachkebia, Cafe