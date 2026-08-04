Milan Skriniar'dan Nathan Ake sözleri!

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:25

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı konuk edecekleri maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu yeni partneri Nathan Ake ile ilgili olarak "Nathan Ake harika bir futbolcu. Performansı benim adıma sürpriz olmadı. Sadece bana değil, bütün takıma yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana iyi hissettiriyor. Takım olarak daha iyi duruma gelmek için çalışıyoruz. Nathan Ake ile iyi çıkarttık. Daha da geliştireceğimiz şeyler var. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Onunla oynadığım için mutluyum." dedi. İşte detaylar...