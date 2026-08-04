Sparta Prag-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. eleme turu mücadeleleriyle devam ediyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag, sahasında Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'u ağırlayacak. İki ekip de play-off turuna yükselme yolunda avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sparta Prag-Lyon maçı canlı nasıl izlenir? Tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da...

SPARTA PRAG-LYON MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag ile Olympique Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 4 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag-Lyon mücadelesi TSİ 21.00'de başlayacak.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki bu kritik karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak. Parta Prague-Olympique Lyon maçını www.fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın haklarını elinde bulunduran resmi televizyon kanalı veya dijital yayın platformu üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. Yayıncı kuruluşun açıklamasının ardından canlı yayın bilgileri netlik kazanacaktır. Sparta Prague-Olympique Lyon maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ