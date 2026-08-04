CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile Olympique Lyon kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında kritik öneme sahip mücadele öncesinde futbolseverler, "Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:23
Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. eleme turu mücadeleleriyle devam ediyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag, sahasında Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'u ağırlayacak. İki ekip de play-off turuna yükselme yolunda avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sparta Prag-Lyon maçı canlı nasıl izlenir? Tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da...

SPARTA PRAG-LYON MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag ile Olympique Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 4 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag-Lyon mücadelesi TSİ 21.00'de başlayacak.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki bu kritik karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak. Parta Prague-Olympique Lyon maçını www.fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın haklarını elinde bulunduran resmi televizyon kanalı veya dijital yayın platformu üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. Yayıncı kuruluşun açıklamasının ardından canlı yayın bilgileri netlik kazanacaktır. Sparta Prague-Olympique Lyon maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SPARTA PRAG-LYON MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...
DİĞER
"Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna katıldı! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor
Yüksek Askeri Şura toplandı: TSK'da terfi ve atamalar masada! Deniz ve havada iki farklı senaryo
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Fiyasko olabileceğini düşünüyorum"
Singo G.Saray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muğlaspor'dan defansa takviye Muğlaspor'dan defansa takviye 12:16
"Fiyasko olabileceğini düşünüyorum" "Fiyasko olabileceğini düşünüyorum" 12:07
Singo G.Saray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde Singo G.Saray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde 11:27
Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari kimdir? 10:38
Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! 10:32
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... 10:07
Daha Eski
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman? Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman? 09:57
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 09:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç 09:21
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? 08:59
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? 08:44
G.Saray'a transferde Zeze şoku! G.Saray'a transferde Zeze şoku! 00:47