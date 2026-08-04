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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Transfer Muğlaspor'dan defansa takviye

Muğlaspor'dan defansa takviye

Muğlaspor transferde Venezuela Premier Ligi'nden sol stoper Luis Mago ile anlaşma sağladı.

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 12:16
Muğlaspor'dan defansa takviye

TRENDYOL 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezonun ilk maçında pazar günü Sarıyer deplasmanına çıkacak Muğlaspor transferde Venezuela Premier Ligi'nden sol stoper Luis Mago ile anlaşma sağladı. 32 yaşında, 1.84 boyundaki Mago kariyerinde Deportivo Anzoategui, Carabobo, Palestino, Universidad de Chile, Nublense, Banfield, Al-Najma ve Caracas FC takımlarında forma giydi.

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