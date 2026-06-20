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Haberler Basketbol Ümit Milliler, Yunanistan'a mağlup oldu

Ümit Milliler, Yunanistan'a mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, Yunanistan'a 92-77 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 14:55
Ümit Milliler, Yunanistan'a mağlup oldu

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Yunanistan'a 92-77 mağlup oldu.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, çalışmalarına hazırlık maçları ile devam ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynadığı ilk hazırlık maçında Milliler, Yunanistan'a 92-77 mağlup oldu.

Yunanistan, ilk çeyreği 31-26, ilk yarıyı 54-42 ve üçüncü periyotu da 69-64 üstün tamamladı.

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