FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin, Almanya'yı 3-2 yendi!

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi. Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı. Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)

ALMANYA: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)

ÇİN: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)

SETLER: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15

SÜRE: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)