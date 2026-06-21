Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'a çevrildi. Alman kulübünün forveti Serhou Guirassy için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim, bir diğer yıldız Karim Adeyemi'yi de istiyor.