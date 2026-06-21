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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriqi'yi resmen kadrosuna katan Kanarya şimdi de Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de rota Borussia Dortmund'a çevrildi. Alman kulübünün forveti Serhou Guirassy için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim, bir diğer yıldız Karim Adeyemi'yi de istiyor.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Borussia Dortmund'la temaslar kuruldu, ilk görüşmeler yapıldı.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Sarı-siyahlı kulüple sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Alman yıldızın transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Piyasa değeri 40 milyon euro gösterilen Adeyemi konusunda görüşmelerin süreceği bildirildi.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Karim Adeyemi'nin Almanya'daki çevresinde çok sayıda Türk arkadaşının olması ve sık sık Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapması bu transferde umutları artıyor.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Türkiye'yi seven ve Fenerbahçe'yi iyi tanıyan 24 yaşındaki futbolcunun teklife olumlu yaklaştığı vurgulandı.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Adeyemi'yi İngiltere'den Aston Villa da takip ediyor. 2022'de Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan başarılı kanat oyuncusu, 146 resmi maça çıkarken 36 gol attı, 25 asist yaptı. Alman futbolcu, 2025-26 sezonunda da 39 resmi maçta 10 gol, 6 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

BORUSSIA DORTMUND SICAK BAKIYOR

Borussia Dortmund, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Karim Adeyemi'ye gelen tekliflere sıcak bakıyor. 24 yaşındaki yıldızdan bonservis gelir kazanmak isteyen Alman kulübü, gelen transfer ilgilerini yakından takip ediyor. Sarı-siyahlıların, Fenerbahçe'den gelen ilgiyi olumlu karşıladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYOR

Karim Adeyemi, Türkiye'ye olan sıcaklığı ve Türk arkadaşları sayesinde Fenerbahçe'yi yakından tanıyor.

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!

Başarılı futbolcu, sarılacivertli takımın maçlarında sık sık fotoğraflar paylaşıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile ilgili zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.

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