Fenerbahçe'den Karim Adeyemi bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriqi'yi resmen kadrosuna katan Kanarya şimdi de Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Piyasa değeri 40 milyon euro gösterilen Adeyemi konusunda görüşmelerin süreceği bildirildi.
TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR
Karim Adeyemi'nin Almanya'daki çevresinde çok sayıda Türk arkadaşının olması ve sık sık Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapması bu transferde umutları artıyor.
Türkiye'yi seven ve Fenerbahçe'yi iyi tanıyan 24 yaşındaki futbolcunun teklife olumlu yaklaştığı vurgulandı.
Adeyemi'yi İngiltere'den Aston Villa da takip ediyor. 2022'de Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan başarılı kanat oyuncusu, 146 resmi maça çıkarken 36 gol attı, 25 asist yaptı. Alman futbolcu, 2025-26 sezonunda da 39 resmi maçta 10 gol, 6 asistle oynadı.
BORUSSIA DORTMUND SICAK BAKIYOR
Borussia Dortmund, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Karim Adeyemi'ye gelen tekliflere sıcak bakıyor. 24 yaşındaki yıldızdan bonservis gelir kazanmak isteyen Alman kulübü, gelen transfer ilgilerini yakından takip ediyor. Sarı-siyahlıların, Fenerbahçe'den gelen ilgiyi olumlu karşıladığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYOR
Karim Adeyemi, Türkiye'ye olan sıcaklığı ve Türk arkadaşları sayesinde Fenerbahçe'yi yakından tanıyor.
Başarılı futbolcu, sarılacivertli takımın maçlarında sık sık fotoğraflar paylaşıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile ilgili zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.
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