Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekiple 2 yıllık anlaşmaya varan Mısırlı yıldızın Türkiye'ye geleceği saat ve iniş yapacağı havalimanı resmi olarak duyuruldu.

MOHAMED SALAH SAAT KAÇTA VE NEREYE GELECEK?

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre; Mykonos'tan bordo-mavili yöneticileri taşıyan özel uçakla havalanan Mohamed Salah, bugün (5 Ağustos Çarşamba) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

34 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, İstanbul'daki kısa temaslar ve sağlık kontrollerinin ardından aynı günün akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geçecek ve Papara Park'ta düzenlenecek görkemli törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına: "Bize Her Yer Trabzon!" ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

SALAH İSTANBUL'A GELİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

✈️ Transfer görüşmelerine başladığımız Mohamed Salah'ın İstanbul'a uçuşunu birlikte takip ediyoruz. Canlı yayınımızda buluşmak için YouTube Katıl'a üye ol! 👉 https://t.co/iHSOHajH8N pic.twitter.com/TC0b61rC5e — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026