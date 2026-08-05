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Mohamed Salah uçak takip

Trabzonspor’un kadrosuna katarak yılın transfer bombasını patlattığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah Türkiye’ye geliyor. Yunanistan’dan havalanan özel uçakla İstanbul’a inecek olan yıldız futbolcunun geliş saati ve havalimanı detayları netleşti. Peki, Mohamed Salah saat kaçta İstanbul'da olacak? Salah’ın İstanbul’a gelişi nereden canlı izlenir? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:56
Mohamed Salah uçak takip

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekiple 2 yıllık anlaşmaya varan Mısırlı yıldızın Türkiye'ye geleceği saat ve iniş yapacağı havalimanı resmi olarak duyuruldu.

MOHAMED SALAH SAAT KAÇTA VE NEREYE GELECEK?

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre; Mykonos'tan bordo-mavili yöneticileri taşıyan özel uçakla havalanan Mohamed Salah, bugün (5 Ağustos Çarşamba) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

34 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, İstanbul'daki kısa temaslar ve sağlık kontrollerinin ardından aynı günün akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geçecek ve Papara Park'ta düzenlenecek görkemli törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

SALAH İSTANBUL'A GELİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

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