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Haberler Trabzonspor Mohamed Salah, sağlık kontrolleri için hastaneye geldi

Mohamed Salah, sağlık kontrolleri için hastaneye geldi

Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelen Mohamed Salah sağlık kontrolüne girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 14:08
Mohamed Salah, sağlık kontrolleri için hastaneye geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen Salah, sağlık kontrolü için Maslak'taki bir özel hastaneye geldi. Sağlık kontrolünün ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçecek tecrübeli futbolcu, resmi sözleşmeye imza atacak. Salah akşam saatlerinde ise Trabzon'a gidecek.

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