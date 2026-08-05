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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a İtalya devinden orta saha! Transfer planı ortaya çıktı...

Beşiktaş'a İtalya devinden orta saha! Transfer planı ortaya çıktı...

Orta saha rotasyonuna yeni bir takviye daha yapmayı planlayan Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, genç yıldız için dev kulübünün son kararını bekliyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:45
Beşiktaş'a İtalya devinden orta saha! Transfer planı ortaya çıktı...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.Tur hesapları yapan Kara Kartal'da bir diğer yandan transfere dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta yaz döneminde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile vedalaşan, sözleşmesi sona eren Necip Uysal ile de yollarını ayırmıştı.

Siyah-beyazlılar'da Al-Musrati ve Jean Onana ile de yolların ayrılması bekleniyor. Diğer yandan Amir Hadziahmetovic'e de yeni sezon kadro planlamasında olmadığı söylendi.

Mevcut orta saha rotasyonuna şu ana dek Salih Özcan hamlesini yapan Kartal'ın kadrosunda Olaitan, Kartal Kayra, Ndidi ve Orkun da yer alıyor. Yönetim hem niteliği artıracak hem de sayısal açıdan genişliği sağlayacak hamleler peşinde.

ANDY DİOUF GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Inter ile yaz kampını iyi bir şekilde geçiren Andy Diouf'u gündemine aldı. 23 yaşındaki futbolcu için opsiyonlu kiralama formülü düşüncesi bulunuyor

İTALYANLARIN KARARI BEKLENİYOR

İtalyan ekibinin geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro'ya Lens'ten aldığı Fransız orta saha ile ilgili kararı bekleniyor.

Diouf, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 29 karşılaşmaya çıktı ve 4 kez fileleri havalandırdı. Rennes altyapısından yetişen Fransız yıldız, sırasıyla Basel ve Lens formalarını da terletti.

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