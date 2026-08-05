Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar sadece Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Ugochukwu ve Nhaga haricinde 10+4 kontenjanı için 2 ismi daha kadrosuna katarak eksik mevkilerine takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer gündemine gelen isimlerde son durum ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 10:42
Abdülkerim ile rekabet edecek genç stoper için Neom'dan Nathan Zeze ve PSG'den Lucas Beraldo masaya geldi.
Zeze ile Beraldo transferinde satın alma opsiyonlu kiralama formülü zorlanıyor.
10 numara hedefinde Portekiz'den Rodrigo Mora, Rusya'dan Aleksey Batrakov yer alıyor.
Porto, 19 yaşındaki Mora'ya 40 milyon Euro değer biçiyor.
Sabah'ın haberine göre Lokomotiv Moskova da 21 yaşındaki Batrakov için 20 milyon Euro teklifi yeterli bulmuyor.
Icardi yerine yedek forvet arayan Galatasaray cephesi, Al Hilal'in 19 yaşındaki Fildişili golcüsü Kader Meite ve Wolfsburg'dan 21 yaşındaki Alman 9 numara Dzenan Pejcinovic için girişimlere başladı.
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