Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'ya sahip Galatasaray'ın +4 kontenjanı için 2 hakkı bulunuyor.

23 yaş altı birçok yıldızı gündemine alan sarı-kırmızılılar; alternatif stoper, 10 numara ve yedek forvet adaylarını değerlendiriyor.