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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar sadece Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Ugochukwu ve Nhaga haricinde 10+4 kontenjanı için 2 ismi daha kadrosuna katarak eksik mevkilerine takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer gündemine gelen isimlerde son durum ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 10:42
Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'ya sahip Galatasaray'ın +4 kontenjanı için 2 hakkı bulunuyor.

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Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

23 yaş altı birçok yıldızı gündemine alan sarı-kırmızılılar; alternatif stoper, 10 numara ve yedek forvet adaylarını değerlendiriyor.

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Yönetimin hedefi, cumartesi günü Villarreal ile oynanacak hazırlık maçına kadar en az bir transfere imza atmak.

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Abdülkerim ile rekabet edecek genç stoper için Neom'dan Nathan Zeze ve PSG'den Lucas Beraldo masaya geldi.

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Zeze ile Beraldo transferinde satın alma opsiyonlu kiralama formülü zorlanıyor.

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

10 numara hedefinde Portekiz'den Rodrigo Mora, Rusya'dan Aleksey Batrakov yer alıyor.

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Porto, 19 yaşındaki Mora'ya 40 milyon Euro değer biçiyor.

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Sabah'ın haberine göre Lokomotiv Moskova da 21 yaşındaki Batrakov için 20 milyon Euro teklifi yeterli bulmuyor.

Galatasaray'dan +4 harekatı! Gündemdeki isimlerin transferinde son durum...

Icardi yerine yedek forvet arayan Galatasaray cephesi, Al Hilal'in 19 yaşındaki Fildişili golcüsü Kader Meite ve Wolfsburg'dan 21 yaşındaki Alman 9 numara Dzenan Pejcinovic için girişimlere başladı.

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