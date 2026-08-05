Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili ekip için Mykonos'tan İstanbul'a doğru yola çıktı. Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabı, Salah'ın ilk kez Trabzonspor formasını giydiği anları paylaştı.

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Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına: "Bize Her Yer Trabzon!" ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk