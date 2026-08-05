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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a doğru yola çıktı!

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a doğru yola çıktı!

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a geliyor. Mısırlı futbolcuyu taşıyan uçak Mykonos'tan havalandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:35
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a doğru yola çıktı!

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a geliyor. Mısırlı futbolcuyu taşıyan uçak Mykonos'tan havalandı.

34 yaşındaki isim İstanbul'a gelmek üzere olduğu uçakta bordo mavili taraftarlara seslendi ve "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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