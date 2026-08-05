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Haberler Galatasaray Galatasaray Düşünce Derneği Metin Oktay Fair Play ödülleri, Galatasaray Adası’nda gerçekleşecek

Galatasaray Düşünce Derneği Metin Oktay Fair Play ödülleri, Galatasaray Adası’nda gerçekleşecek

Galatasaray Düşünce Derneği tarafından geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Metin Oktay Fair Play Ödülleri, 12 Ağustos'ta Galatasaray Adası'nda düzenlenecek görkemli törenle sahiplerini bulacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 13:44
Galatasaray Düşünce Derneği Metin Oktay Fair Play ödülleri, Galatasaray Adası’nda gerçekleşecek

Ödül töreni öncesinde Galatasaray Düşünce Derneği yönetimi, basın mensuplarıyla düzenlenen özel bir yemekte bir araya gelerek organizasyonun temel amacı ve vizyonunu paylaştı. Buluşmaya Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat da katılarak organizasyona destek verdi. Toplantıda, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz efsanesi Metin Oktay'ın yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil; centilmenliği, karakteri, sportmenliği ve örnek duruşuyla temsil ettiği değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Mahmut Çil ve Metin Oktay Ödülleri Proje Başkanı Ali Serül, Metin Oktay Fair Play Ödülleri'nin yalnızca sportif başarıyı ödüllendiren bir organizasyon olmadığını; fair play anlayışını, ahlaki değerleri ve sporun birleştirici ruhunu yaşatmayı amaçlayan anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti. Organizasyonun temelinde, Metin Oktay'ın ismine ve mirasına duyulan saygının bulunduğu belirtilirken, onun temsil ettiği ilkelerin Türk sporuna ilham vermeye devam etmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ÖDÜL TÖRENİ 12 AĞUSTOS'TA

12 Ağustos'ta Galatasaray Adası'nın ev sahipliği yapacağı ödül törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Yönetim Kurulu ile spor camiasının önemli temsilcileri ve davetliler katılacak. Galatasaray camiasının birlik ve beraberliğini simgeleyen bu özel organizasyonda, fair-play ruhunu en iyi şekilde temsil eden isimler ödüllendirilirken, Metin Oktay'ın Türk sporuna kazandırdığı değerler bir kez daha hatırlanacak.

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