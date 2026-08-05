Ziraat Türkiye Kupası 2026/27 sezonunda oynanacak maçların tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.



6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekildedir.



5. Eleme Turu müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir.