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Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 2026/27 sezonunda oynanacak maçların tarihleri açıklandı.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:15

Ziraat Türkiye Kupası 2026/27 sezonunda oynanacak maçların tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.

6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekildedir.

5. Eleme Turu müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir.

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