CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove

Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 10:05
Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove

Malsovicka Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Feşnic yönetecek. Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda yapacak.

2026-2027 sezonunda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek Hradec Kralove'nin rakibi oldu.

Hradec Kralove ise ikinci eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsö'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

TROSSARD'IN DURUMU BUGÜN NETLEŞECEK

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leandro Trossard, resmi işlemlerinin tamamlanması halinde UEFA kadrosuna dahil edilebilecek.

Maçın başlamasına 24 saat kalana kadar UEFA kadrosuna oyuncu ekleme hakkına sahip olan Beşiktaş, işlemlerin yetişmesi halinde Belçikalı futbolcuyu listeye ekleyebilecek.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı
Salah Trabzonspor formasını giydi!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
CHP'li İlkay Çiçek'e İmamoğlu rol model, Özel kefil! Rüşvet çarkını ele veren yazışma TAKVİM'de: "Bebeğim ben SİSTEM kurdum"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı!
G.Saray'da +4 harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah Trabzonspor formasını giydi! Salah Trabzonspor formasını giydi! 11:06
Mohamed Salah İstanbul'a geliyor! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor! 11:02
Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı! Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı! 10:58
Mohamed Salah İstanbul'a geliş canlı izle! Mohamed Salah İstanbul'a geliş canlı izle! 10:46
G.Saray'da +4 harekatı! G.Saray'da +4 harekatı! 10:42
Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove 10:05
Daha Eski
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı 09:44
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı bilgileri Fenerbahçe-Sturm Graz maçı bilgileri 09:01
Mohamed Salah uçak kodu ve imza töreni detayı Mohamed Salah uçak kodu ve imza töreni detayı 07:09
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 00:45
Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! 00:45
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 00:45