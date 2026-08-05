CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Salah'ın uçak kodu belli oldu mu? İmza töreni ne zaman?

Salah'ın uçak kodu belli oldu mu? İmza töreni ne zaman?

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programı futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bordo-mavili taraftarlar, "Mohamed Salah uçağı ne zaman gelecek?", "Uçak kodu belli oldu mu?" ve "İmza töreni ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 07:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 07:10
Salah'ın uçak kodu belli oldu mu? İmza töreni ne zaman?

Mohamed Salah uçak kodu! Mohamed Salah uçağı saat kaçta inecek? Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programı futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bordo-mavili taraftarlar, "Mohamed Salah uçağı ne zaman gelecek?", "Uçak kodu belli oldu mu?" ve "İmza töreni ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

MOHAMED SALAH UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurmasının ardından gözler Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programına çevrildi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldızın 5 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesinin beklendiğini açıkladı. Ardından oyuncunun Trabzon'a geçerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

MOHAMED SALAH UÇAĞI SAAT KAÇTA İNECEK?

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah...
F.Bahçe'de Sörloth için kesenin ağzı açıldı!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Vefa yasası! 15 Temmuz kahramanlarına yeni haklar, aylıklar artacak kapsam büyüyecek
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Arsenal'dan Osimhen çıkarması! Takas...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 00:45
Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! 00:45
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 00:45
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... 00:45
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 00:45
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 00:45
Daha Eski
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak 00:45
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 00:45
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... 00:45
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 00:45
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... 00:45
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 00:45