Mohamed Salah uçak kodu! Mohamed Salah uçağı saat kaçta inecek? Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programı futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bordo-mavili taraftarlar, "Mohamed Salah uçağı ne zaman gelecek?", "Uçak kodu belli oldu mu?" ve "İmza töreni ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

MOHAMED SALAH UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurmasının ardından gözler Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programına çevrildi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldızın 5 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesinin beklendiğini açıkladı. Ardından oyuncunun Trabzon'a geçerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

MOHAMED SALAH UÇAĞI SAAT KAÇTA İNECEK?

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026