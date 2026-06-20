Trabzonspor'un savunma hattına yönelik transfer çalışmaları Avrupa basınında da gündem olmaya başladı. Fransa'da yayın yapan OM Mercato, bordo-mavili ekibin Dinamo Kiev'in stoperi Taras Mykhavko ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde 21 yaşındaki sol ayaklı stoperin Trabzonspor'un öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği belirtilirken, 1.85 boyundaki futbolcunun son dönemde Avrupa futbol piyasasında dikkat çeken isimlerden biri olduğu vurgulandı. Karadeniz devinin kadrosunda birçok Ukraynalı futbolcunun bulunduğuna da dikkat çekilen bir konu oldu.

TRANSFER YARIŞI İYİCE KIZIŞTI

Haberde, Ligue 1 ekibi Marsilya ve Portekiz'den Benfica'nın da uzun süredir Mykhavko'yu takip ettiği aktarıldı. Ancak Trabzonspor'un devreye girmesiyle transfer yarışının daha da kızıştığı belirtildi. Dinamo Kiev, Ocak 2026'da sözleşmesini uzattığı genç futbolcu için yüksek bir bonservis beklentisi içinde. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüken Mykhavko'nun 20 milyon euro'lara satılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Bu rakamların bu transferde istekli olan kulüplerin çekimser davranmasına neden olacağı da vurgulandı.

BATAGOV'U ANIMSATIYOR

Sol stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Mykhavko, pas kalitesi, fizik güç dengesi ve oyun görüşüyle vatandaşı Batagov'u anımsatıyor. Teknik ekibin özellikle sol ayaklı stoper profiline odaklandığı bilinirken, 21 yaşındaki Ukraynalı futbolcu bu açıdan biçilmiş kaftan olarak öne çıkıyor.

MİLLİ TAKIMDA YÜKSELİŞ

Ukrayna Milli Takımı'na seçilmeye başlayan Mykhavko, ilk resmi maçına 13 Kasım 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Elemesi'nde Fransa karşısında çıkarak 75 dakika görev yaptı. Ülkede "gelecek vadeden savunmacılar" listesinde üst sıralarda gösteriliyor.

KIEV'DE İSTİKRARLI GRAFİK

Dinamo Kiev altyapısında yetişen ve kısa sürede A takıma yükselen Mykhavko, kariyerinde şimdiden 86 maça ulaşarak önemli bir istikrar sergiledi. Kulüp içinde "geleceğin lider stoperi" olarak anılması, genç savunmacının potansiyeline duyulan güveni gösteriyor.