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Haberler Göztepe Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Fenerbahçe için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Musaba'ya Süper Lig ekibi talip olurken transferde takas formülünün kullanılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:20
Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 5-0 kazandı.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak yeni isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Göztepe, Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Anthony Musaba için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Göz-Göz'le sarı-lacivertliler arasında devam eden transfer görüşmelerinde takas seçeneği de masaya yatırıldı.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Göztepe'nin 23 yaşındaki genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı beğendiği ve yakından takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Bu doğrultuda Kurtulan'ın olası transferde takas formülünün bir parçası olabileceği belirtilirken, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Göztepe yönetiminin kanat hattını güçlendirmek adına Musaba transferini öncelikli dosyalar arasında tuttuğu vurgulanırken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

Sarı Kanarya'ya geçen sezon ara transferde Samsunspor'dan gelen 25 yaşındaki Kongo asıllı Hollandalı yıldız, sarı- lacivertlilerde 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek

25 yaşındaki tecrübeli hücumcu, geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 22 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe de 5 milyon euro'ya transfer etmişti.

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