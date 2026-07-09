Fenerbahçe ve Süper Lig ekibi arasında flaş takas! Musaba gidecek Kanarya'nın eski futbolcusu gelecek
Fenerbahçe için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Musaba'ya Süper Lig ekibi talip olurken transferde takas formülünün kullanılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:20
Göztepe, Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Anthony Musaba için girişimlerini hızlandırdı.
Göz-Göz'le sarı-lacivertliler arasında devam eden transfer görüşmelerinde takas seçeneği de masaya yatırıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Göztepe'nin 23 yaşındaki genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı beğendiği ve yakından takip ettiği bildirildi.
Bu doğrultuda Kurtulan'ın olası transferde takas formülünün bir parçası olabileceği belirtilirken, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.
Göztepe yönetiminin kanat hattını güçlendirmek adına Musaba transferini öncelikli dosyalar arasında tuttuğu vurgulanırken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
Sarı Kanarya'ya geçen sezon ara transferde Samsunspor'dan gelen 25 yaşındaki Kongo asıllı Hollandalı yıldız, sarı- lacivertlilerde 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
25 yaşındaki tecrübeli hücumcu, geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 22 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe de 5 milyon euro'ya transfer etmişti.
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