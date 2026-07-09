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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Orkun Kökçü Salih Özcan transferi hakkında konuştu!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü Salih Özcan transferi hakkında konuştu!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlıların Slovakya kampında açıklamalarda bulundu. Kökçü, milli takımdan arkadaşı Salih Özcan'ın Beşiktaş'a transferine dair de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:10 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:31
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü Salih Özcan transferi hakkında konuştu!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlıların Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.

İŞTE KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

"İDMAN TEMPOSUNUN ÇOK YOĞUN OLDUĞUNU DUYDUM"

"Dünden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Avrupa'da da alışkın olduğum bir şey bu. Bugün de ben tanışacağım hocamızın idman şekliyle. İnşallah güzel olur, güzel başarılara imza atabiliriz."

"BEŞİKTAŞ KUPALARA LAYIK"

"Beşiktaş'ı ait olduğu yere taşımak istiyoruz. Geçen sezon istediğimiz şekilde bitmedi. Beşiktaş kupalara layık. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynaması lazım. Bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız. En üst seviyelere, şampiyonluğa oynamak istiyoruz."

SALİH ÖZCAN TRANSFERİ HAKKINDA

"Aradım ve sordum ama sadece sonucunu öğrenmek istiyordum. Arada sırada aradım onu ama son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor, biz de biliyoruz. Mutluyuz. Onu çok tanıyorum, çok iyi bir ilişkimiz var."

"Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansıma devam etmek istiyorum."

MIDTJYLLAND EŞLEŞMESİ HAKKINDA

"Güçlü bir rakip. Küçümseyemeyiz. Onun için buradayız, çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Turu geçmek istiyoruz."

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