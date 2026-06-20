Sultanlar'dan müthiş geri dönüş!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında, Ankara etabında 3-0'lık Belçika ve Fransa galibiyetlerinin ardından üçüncü maçına Almanya karşısında çıktı.

Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş ile 3-2 kazandı ve organizasyondaki 5. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın set sonuçları ise şu şekildeydi...

1. Set: Türkiye 18-25 Almanya

2. Set: Türkiye 24-26 Almanya

3. Set: Türkiye 25-19 Almanya

4. Set: Türkiye 25-22 Almanya

Karar Seti: Türkiye 15-13 Almanya

Ay-Yıldızlılar, Ankara etabındaki son maçında 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da Çin ile kozlarını paylaşacak.

TURNUVA KARNESİ

Millilerimiz, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Almanya'ya karşı oynadığı son 7 resmi maçın tamamında parkeden galibiyetle ayrılan Sultanlar, rakibine karşı son mağlubiyetini 2020'de almıştı.