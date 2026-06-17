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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nda rekor kıran Messi, gözyaşlarını tutamadı!

2026 Dünya Kupası'nda rekor kıran Messi, gözyaşlarını tutamadı!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Cezayir'e attığı golden sonra gözyaşlarını tutamayan yıldız oyuncu, maçın ardından ağlama nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 12:02
2026 Dünya Kupası'nda rekor kıran Messi, gözyaşlarını tutamadı!

Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.

Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti. Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.

ZİRVE YARIŞINDA YALNIZ DEĞİL

Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak. Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Arjantinli süperstar Cezayir'e attığı ilk golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Karşılaşma sonrası konuşan Messi, ağlama sebebini açıkladı. Başarılı futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu tamamen maçla ilgisiz bir şeydi. Zor, karmaşık günler geçirdim. Ama tüm takıma ve tüm takım arkadaşlarıma çok minnettarım çünkü her zaman olduğu gibi yanımda oldular ve bu süreci atlatmama yardımcı olmak için bana çok güç verdiler.

Kendimi iyi hissediyorum. Zor bir maçı kazanma şansımız oldu. İlk maçı kazanarak başlamak önemli. Dünya Kupası'nda ilk maçı oynamak asla kolay değil. İlk yarı zordu, ancak ikinci yarıda işi başardık ve farkı yarattık."

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