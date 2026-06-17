İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı listesi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı turnuvada futbolcular attıkları gollerle gol krallığı sıralamasında üst sıralara yükselmeye çalışıyor. Takımların bir üst tura çıkma mücadelesi sürerken, bireysel performanslar da dikkat çekiyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda güncel gol krallığı listesi;

3 GOL

Lionel Messi (Arjantin)

2 GOL

Folarin Balogun (Amerika Birleşik Devletleri), Kai Havertz (Almanya), Yasin Ayari (İsveç), Elijah Just (Yeni Zelanda), Kylian Mbappé (Fransa), Erling Haaland (Norveç)

1 GOL

Julian Quinones, Raúl Jiménez (Meksika), Ladislav Krejčí (Çek Cumhuriyeti), Hwang In-beom, Oh Hyun-kyu (Güney Kore), Jovo Lukic (Bosna-Hersek), Kyle Larin (Kanada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (Amerika Birleşik Devletleri), Breel Embolo (İsviçre), Ismail Sabari (Fas), Vinícius Júnior (Brezilya), John McGinn (İskoçya), Nestor Irancoda, Connor Metcalfe (Avustralya), Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav (Almanya), Levano Comenencia (Küba), Virgil van Dijk, Chrisensio Summerville (Hollanda), Kito Nakamura, Daichi Kamada (Japonya), Amad Diallo (Fildişi Sahili), Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg (İsveç), Omar Rekik (Tunus), Imam Ashour (Mısır), Abdullah Al-Amri (Suudi Arabistan), Maxi Araujo (Uruguay), Ramin Rezaeian, Mohammad Mohebi (İran), Bradley Barcola (Fransa), Ibrahim Mbaye (Senegal), Leo Østigård (Norveç), Ayman Hussein (Irak), Romano Schmidt, Marko Arnautović (Avusturya), Ali Alwan (Ürdün)

KENDİ KALESİNE GOL

Paraguaylı Damián Bobadilla (Amerika Birleşik Devletleri maçında), İsviçreli Miro Muheim (Katar maçında), Mısırlı Mohamed Hani (Belçika maçında), Iraklı Ayman Hussein (Norveç maçında), Ürdünlü Yazan Al-Arab (Avusturya maçında)