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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde ilk takviyesini hücum hattına yapan ve eski golcüsü Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Adı Kim Min-Jae ve Malang Sarr ile anılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 13:06
Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Fenerbahçe'de 8 yıllık aranın ardından başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yönetimi çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, ilk transferini de resmen açıkladı.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Kanarya, Mallorca forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Forvet hattı için Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth gibi isimlerle temasını sürdüren yönetim, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Milan Skriniar'ın yanına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Malang Sarr ve Kim Min-Jae için girişimler hızlandı.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Stoperde önceliği Sarr'a veren sarı-lacivertliler, Fransız oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Malang Sarr transferinde somut adımlar atmaya başlayan Fenerbahçe'de savunma hattı için yeni bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatifini belirledi.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

OOSTERWOLDE'NİN YERİNE SANTIAGO RAMOS

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 24 yaşındaki savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Haberde, Oosterwolde'nin ayrılması halinde Arjantinli futbolcu için resmi girişimlere başlanabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

CELTA VIGO VE UDINESE DE İSTİYOR

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Santiago Ramos'a Celta Vigo ve Udinese'nin de ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 12 milyon Euro değer biçilen Arjantinli savunmacı, geçtiğimiz sezon 22 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek

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