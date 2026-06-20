Fenerbahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde ilk takviyesini hücum hattına yapan ve eski golcüsü Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Adı Kim Min-Jae ve Malang Sarr ile anılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 13:06
Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Forvet hattı için Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth gibi isimlerle temasını sürdüren yönetim, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Milan Skriniar'ın yanına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Malang Sarr ve Kim Min-Jae için girişimler hızlandı.
Stoperde önceliği Sarr'a veren sarı-lacivertliler, Fransız oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdi.
Malang Sarr transferinde somut adımlar atmaya başlayan Fenerbahçe'de savunma hattı için yeni bir isim gündeme geldi.
Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatifini belirledi.
OOSTERWOLDE'NİN YERİNE SANTIAGO RAMOS
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 24 yaşındaki savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı.
Haberde, Oosterwolde'nin ayrılması halinde Arjantinli futbolcu için resmi girişimlere başlanabileceği belirtildi.
CELTA VIGO VE UDINESE DE İSTİYOR
Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Santiago Ramos'a Celta Vigo ve Udinese'nin de ilgi gösterdiği öne sürüldü.
Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 12 milyon Euro değer biçilen Arjantinli savunmacı, geçtiğimiz sezon 22 maçta görev yaptı.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.