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Haberler Galatasaray GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden!

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan dev teklif geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin vereceği karar merakla beklenirken, transferin gerçekleşmesi halinde takımın yeni sezon planlaması da tamamen değişecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz geçen sezon olduğu gibi yine yabancı takımların ilgisini çekmiş durumda.

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GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den gelen teklife olumlu yanıt veren Barış Alper, yönetimin transferi veto etmesiyle kulüpte kalmıştı.

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

Bu kez Avrupa'nın önemli liglerinden milli yıldız için önemli girişimler bulunuyor.

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

Premier Lig ekiplerinden Everton, Barış Alper için 41 milyon euro önerdi.

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU
Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan Barış Alper'e yönetimin de bu kez kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

Bonservis bedelinin yüzde 20'lik kısmı Keçiörengücü'ne gideceği için yönetimin bu bedeli biraz daha yukarıya çıkarmak istediği öğrenildi.

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

Ayrıca Fransız temsilcisi Monaco'nun da ilgisini 30 milyon euro'nun üzerine çekerek kapıyı çalacağı öğrenildi. Ancak Galatasaray buna sıcak bakmıyor.

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

TRANSFERE ETKİ EDECEK
Olası Barış Alper Yılmaz'ın satışı gelecek isimleri de etkileyecek.

GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden! Transfer planlaması değişiyor

Yönetim elde edilecek bonservis bedelinin tamamına dokunmadan yeni transferlere ayıracak.

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