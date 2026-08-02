GALATASRAY HABERLERİ - Barış Alper'e iki teklif birden!
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan dev teklif geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin vereceği karar merakla beklenirken, transferin gerçekleşmesi halinde takımın yeni sezon planlaması da tamamen değişecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Premier Lig ekiplerinden Everton, Barış Alper için 41 milyon euro önerdi.
TEKLİF YETERSİZ BULUNDU
Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan Barış Alper'e yönetimin de bu kez kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Bonservis bedelinin yüzde 20'lik kısmı Keçiörengücü'ne gideceği için yönetimin bu bedeli biraz daha yukarıya çıkarmak istediği öğrenildi.
Ayrıca Fransız temsilcisi Monaco'nun da ilgisini 30 milyon euro'nun üzerine çekerek kapıyı çalacağı öğrenildi. Ancak Galatasaray buna sıcak bakmıyor.
TRANSFERE ETKİ EDECEK
Olası Barış Alper Yılmaz'ın satışı gelecek isimleri de etkileyecek.
Yönetim elde edilecek bonservis bedelinin tamamına dokunmadan yeni transferlere ayıracak.
Barış Alper giderse kanat, 10 numara ve orta saha transferinde daha yüksek profilli isimlere gidilecek.
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