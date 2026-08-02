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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Icardi'nin ayrılığı sonrası kadrosuna Osimhen'in alternatifi olabilecek bir santrfor katmak isteyen Galatasaray'ın son olarak gündemine bir isim daha geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Yeni sezon öncesi takıma mutlaka bir golcü takviyesi yapacak olan G.Saray, ya yerli bir isim ya da 23 yaş altındaki kontenjanı dolduracak bir yabancı alacak.

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Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'in yüksek talepleri nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, genç ve gelecek vadeden bir isme yöneldi.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Kader Meite'nin ismi gündeme geldi.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan'a uyum sağlamakta güçlük çeken genç oyuncuyu kiralamak istiyor.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Al Hilal'de sadece 151 dakika forma şansı bulabilen Metie'nin ayrılmayı çok istediği öğrenildi.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Takımda fazla şans bulamayan genç futbolcunun gidişine sıcak bakan Suudi Arabistan ekibinin kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Fransa'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen ancak milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullanan Meite, uzun boyu ile Osimhen'i andırıyor.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Henüz 18 yaşında olması da ileride büyük bir yatırım fırsatını doğuruyor.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

Transfermarkt verilerine göre Kader Meite'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak

18 yaşındaki futbolcunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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