Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 18'lik golcü! Osimhen'in alternatifi olacak
Icardi'nin ayrılığı sonrası kadrosuna Osimhen'in alternatifi olabilecek bir santrfor katmak isteyen Galatasaray'ın son olarak gündemine bir isim daha geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan'a uyum sağlamakta güçlük çeken genç oyuncuyu kiralamak istiyor.
Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Al Hilal'de sadece 151 dakika forma şansı bulabilen Metie'nin ayrılmayı çok istediği öğrenildi.
Takımda fazla şans bulamayan genç futbolcunun gidişine sıcak bakan Suudi Arabistan ekibinin kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi.
Fransa'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen ancak milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullanan Meite, uzun boyu ile Osimhen'i andırıyor.
Henüz 18 yaşında olması da ileride büyük bir yatırım fırsatını doğuruyor.
Transfermarkt verilerine göre Kader Meite'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
18 yaşındaki futbolcunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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