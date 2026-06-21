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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli kulüpte o yıldız ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

TFF'nin getirdiği 10+4 kuralı nedeniyle kontenjanın daha verimli kullanılması adına planlamalar yapılıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Bu doğrultuda takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında Nelson Semedo'nun adı öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Başkan Aziz Yıldırım'ın Portekizli sağ bekin performansından memnun olmadığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Takvim'de yer alan haberde oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın ise Dünya Kupası sonrasında verileceği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Teknik direktör İsmail Kartal, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Deneyimli çalıştırıcının Semedo'yu yetersiz bulması halinde ayrılık için düğmeye basılacak.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile birlikte hareket edileceği ve Portekizli oyuncu için kulüp aranabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Tecrübeli sağ bek, sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 40 karşılaşmada boy gösterdi. 3.023 dakika sahada kalan Semedo, 1 gol/3 asistlik katkı sundu.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...

Temmuz 2025'te Wolverhampton'dan bedelsiz olarak transfer edilen Semedo'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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