Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal...
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli kulüpte o yıldız ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Başkan Aziz Yıldırım'ın Portekizli sağ bekin performansından memnun olmadığı iddia ediliyor.
Takvim'de yer alan haberde oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın ise Dünya Kupası sonrasında verileceği aktarılıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.
Deneyimli çalıştırıcının Semedo'yu yetersiz bulması halinde ayrılık için düğmeye basılacak.
Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile birlikte hareket edileceği ve Portekizli oyuncu için kulüp aranabileceği ifade ediliyor.
Tecrübeli sağ bek, sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 40 karşılaşmada boy gösterdi. 3.023 dakika sahada kalan Semedo, 1 gol/3 asistlik katkı sundu.
Temmuz 2025'te Wolverhampton'dan bedelsiz olarak transfer edilen Semedo'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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