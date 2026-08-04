CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Mohamed Salah...

Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Mohamed Salah...

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başladıklarını KAP'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 23:36 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 23:56
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Mohamed Salah...

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın transferi konusunda resmi görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İŞTE KAP'A YAPILAN BİLDİRİ

"BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU"

"Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır.

Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır.

Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth...
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
İmar değil imkan pazarlığı! Menderes'te dönen rüşvetin tapesi Takvim'de: Müdürüm altından kalkamayız! Para kuryesine gönüllülük esası
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mohamed Salah, Trabzonspor'da!
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 23:36
Beşiktaş'ın rakibi %99.9 Zalgiris! Beşiktaş'ın rakibi %99.9 Zalgiris! 23:20
Prag evinde Lyon'u yendi! Prag evinde Lyon'u yendi! 23:10
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 21:08
Mohammed Salah kimdir? Mohammed Salah kimdir? 20:24
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 19:44
Daha Eski
Fırtına'da Salah gelişmesi! Canlı yayında açıklandı Fırtına'da Salah gelişmesi! Canlı yayında açıklandı 19:23
"Kadıköy'de bizi özel bir atmosfer bekliyor" "Kadıköy'de bizi özel bir atmosfer bekliyor" 18:59
Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maç bilgisi! Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maç bilgisi! 18:04
Larne FC-FC Iberia 1999 maçı ne zaman? Larne FC-FC Iberia 1999 maçı ne zaman? 17:47
Olympiakos-NEC Nijmegen maçı ne zaman? Olympiakos-NEC Nijmegen maçı ne zaman? 17:39
Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda? Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda? 17:23