Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Mohamed Salah...

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın transferi konusunda resmi görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
İŞTE KAP'A YAPILAN BİLDİRİ
"BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU"
"Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır.
Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır.
Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."
BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026