Nwaiwu pazarlığı

Chibuike Nwaiwu'nun Fulham'a transferi konusunda yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı. Premier Lig ekibinin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Nijeryalı stoper için taraflar toplam bonservis bedeli ve ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Transferin önündeki temel konunun bonservis bedelinden çok ilk ödeme miktarı olduğu öğrenildi.

KAMPTAN AYRILABİLİR

Nwaiwu'nun Fulham ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve Premier Lig'de kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Kulüplerin peşinat miktarında ortak noktaya ulaşması halinde genç savunmacının Avusturya kampından ayrılarak sağlık kontrolü ve imza işlemleri için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

YERİ DOLDURULACAK

Trabzonspor yönetiminin Nwaiwu'nun yerine alınacak genç stoper için de görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Bordo-mavililer, savunma hattındaki yeni transfer konusunda ilerleme sağlamadan ayrılığa resmi onay vermek istemiyor.