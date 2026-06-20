"FENERBAHÇE HİÇBİR ZAMAN BU AÇIDAN GÜÇLÜ OLMADI!" Polonya ekibinin teknik direktörü Michal Gasparik ise, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem oyunu açısından çok güçlü bir takım olmadı. Her şey yıldızlar ve bireysel kalite üzerine kurulu.