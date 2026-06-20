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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'den sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi. Polonya temsilcisinin teknik direktörü, Fenerbahçe'nin sahadaki oyun anlayışı ve kadro planlamasına yönelik eleştirilerde bulundu. İşte dikkat çeken açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 19:40
Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci olarak noktalayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için kritik maçlara çıkacak.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyük sahnesinde yer alma hedefi doğrultusunda 2. ön eleme turunda başlayacağı mücadelede Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile eşleşmişti.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlar öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

Gornik Zabrze cephesinden Fenerbahçe hakkındaki yorumları Polonya basınında gündeme taşındı.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

JANICKI'DEN KANTE YORUMU

Takımın futbolcularından Rafal Janicki, "Kante etkileyici bir oyuncu ama tek başına maç kazandırmaz. Messi ise bunu yapabilir. Umarım Fenerbahçe'de Messi tarzında, maçı tek başına çözebilecek oyuncular olmaz. En tehlikeli futbolcular onlar.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

"YETERİNCE HAZIR OLMAZLAR"

Fenerbahçe bizi biraz küçümseyebilir. Belki Gornik'e karşı hazırlık maçı havasında yaklaşırlar, yeterince hazır olmazlar. Bu da bizim onları şaşırtmamız için bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

"FENERBAHÇE HİÇBİR ZAMAN BU AÇIDAN GÜÇLÜ OLMADI!"

Polonya ekibinin teknik direktörü Michal Gasparik ise, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem oyunu açısından çok güçlü bir takım olmadı. Her şey yıldızlar ve bireysel kalite üzerine kurulu.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

Kadrolarının nasıl şekilleneceğini henüz bilmiyoruz. Hazırlık kampı geçirecekler; hazırlık maçlarında nasıl oynadıklarını, ilk 11'in nasıl oluştuğunu ve hangi oyuncuların takıma katıldığını göreceğiz. Kolay olmayacak.

Gornik Zabrze'nin hocasından Fenerbahçe eleştirisi: Hiçbir zaman...

Hepimiz grup aşamasına kalmanın hayalini kuruyoruz. Ancak şu an sadece Fenerbahçe ile oynayacağımız iki maça odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, rövanş maçına çıktığımızda hâlâ tur şansımızın olması." sözlerini sarf etti.

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