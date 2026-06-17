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Haberler Kocaelispor Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu!

Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu!

Kocaelispor, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'in transferi için sürdürdüğü görüşmeleri sonlandırdı. Kulüp sözcüsü Kadir Genç, finansal sürdürülebilirlik ilkesi nedeniyle tekliflerin artırılmayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 13:05
Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu!

Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurduğunu açıkladı. Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere, Smolcic'in nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde kulübün tüm şartları zorlamasına rağmen somut gelişme yaşanmadığını bildirdi.

Kadir Genç, "Futbolcunun kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübüne hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak arttırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla arttırılmamasına karar verilmiş ve transfer görüşmeleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

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