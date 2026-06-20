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Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı!

Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 16:43
Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde geçen sezon lig ve kupada 15 maçta forma giyen sağ bek, 1 gol kaydetti.

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