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Haberler Diğer Sporlar Tuşba Sanat Spor Kulübü üst üste ikinci kez Türkiye ikincisi oldu!

Tuşba Sanat Spor Kulübü üst üste ikinci kez Türkiye ikincisi oldu!

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada, Tuşba Sanat Spor Kulübü üst üste ikinci kez Türkiye ikincisi oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 15:01
Tuşba Sanat Spor Kulübü üst üste ikinci kez Türkiye ikincisi oldu!

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'na yaklaşık 80 ekip katıldı. Şampiyonada Van adına yarışan Tuşba Sanat Spor Kulübü, kadınlar kategorisinde büyük bir başarı elde ederek Türkiye ikincisi oldu. Kulüp bünyesinde devam eden düzenli çalışmalar sonucunda iki yıl üst üste kadınlar grubunda Türkiye ikinciliğini elde ederek Van'a bu kategoride ilk defa böyle bir başarı getirdiğini ifade eden Kulüp Başkanı Yasemin Yaşlak, "Halk oyunları çalışmalarımız kulüp bünyesinde düzenli olarak devam edecektir. Hedefimiz gelecek sene Türkiye şampiyonu olmaktır" dedi.

Elde edilen bu tarihi başarıda emeği geçen ve kendilerine katkı sunan paydaşları da unutmayan Başkan Yaşlak, "Çalışmalarımızda bizlere sürekli destek olan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'a, öğrenci velilerimize, eğitmenlerimize, sporcu kızlarımıza, müzisyenlerimize ve bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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