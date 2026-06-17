Lionel Messi'nin o müdahalesi olay oldu! Kırmızı kart...

Arjantinli efsane Lionel Messi, Cezayir'e karşı yaptığı hat-trick ile Alman golcü Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakaladı ve Dünya Kupası'nda en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu.

Messi, futbol tarihine geçtiği maçta kırmızı kartın eşiğinden döndü. Arjantinli süperstar, maçın 32. dakikasında Cezayir kaptanı Aissa Mandi'nin aşil tendonuna bastı.

LIONEL MESSI'NİN O MÜDAHALESİ OLAY OLDU! KIRMIZI KART...

Maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak, sadece serbest vuruş kararı vermekle yetindi. Futbol otoriteleri, Messi'nin kırmızı kart görmesi gerektiği fikrinde birleşti.

The Athletic, Messi'nin pozisyonuyla ilgili "Kesin olan şey, Cezayir'e karşı attığı ilk ve ikinci goller arasında şanslı olduğu. Messi'nin sağ baldırına ve aşil tendonuna çarptığı Cezayir kaptanı Aissa Mandi'ye yaptığı müdahale, en azından sarı kart hatta muhtemelen kırmızı kart gerektirebilirdi, ancak Polonyalı hakem Szymon Marciniak sadece serbest vuruş kararı vermekle yetindi." ifadelerine yer verdi.

"MESSI'YE ÖZEL MUAMELE Mİ YAPILIYOR?"

The Athletic'te yer alan haberde, futbol tarihinin en tartışmalı konularından biri olan "Messi'ye özel muamele mi yapılıyor?" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Haberin detayında "Özel muamele mi? En azından bu, hoşgörülü bir hakem kararıydı. Sarı kart belki de en çok beklenen sonuç olurdu. ikinci sırada ise kırmızı kart ancak Messi, cezasız kalarak kesinlikle şanslıydı." denildi.