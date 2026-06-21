Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti
Premier Lig’e veda eden Wolverhampton’ın 24 yaşındaki orta sahası Andre ile ilgilenen Galatasaray, İngiliz ekibine resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilyalı oyuncu ile ilgili "Eğer şu anda Galatasaray'da olsaydım Andre'yi getirirdim" demişti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Bu isimlerden birisi de 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre. 2024 yılında Fluminense'den 22 milyon euro karşılığında transfer edilen Andre, kariyerine daha yüksek hedefleri olan bir takımda devam etmek istiyor.
G.Saray'da yıllarca başarıyla forma giyen ve Felipe Melo, daha önce verdiği bir röportajda, Lucas Torreira gibi takıma etki edebilecek bir isim olarak Andre'yi göstermişti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Brezilya'dan G.Saray ile ilgili çok güçlü referanslar alan Andre, Şampiyonlar Ligi ve sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak bakıyor. Ancak kulübü önemli bir bonservis bedeli bekliyor.
BEN OLSAM ALIRDIM
Sarı-kırmızılı takımın efsanelerinden Felipe Melo, vatandaşı Andre'yi yere göğe sığdıramıyor.
Eğer G.Saray'da görev yapıyor olsaydı bu ismi getirmek isteyeceğini daha önce belirten Melo, "Eğer şu anda Galatasaray'da olsaydım Andre'yi getirirdim" demişti.
13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Andre, Brezilya ile Dünya Kupası'na gidemese de bu formayı genç yaşında giydi. 13 kez Brezilya forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, önemli bir tecrübeye sahip.
Andre, orta sahadaki enerjisi ile teknik direktör Okan Buruk'un da beğenisini kazandı. Andre geride kalan sezonda Wolverhampton'da 39 resmi maça çıkarken 1 gol attı.
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