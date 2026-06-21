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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Premier Lig’e veda eden Wolverhampton’ın 24 yaşındaki orta sahası Andre ile ilgilenen Galatasaray, İngiliz ekibine resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilyalı oyuncu ile ilgili "Eğer şu anda Galatasaray'da olsaydım Andre'yi getirirdim" demişti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Galatasaray'da uzun yıllar orta sahasında görev yapacak bir isim arayışlarını sürdüren yönetim, birçok futbolcuyla temaslarda bulunuyor.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Dünya Kupası nedeniyle transfer görüşmelerini ağırdan alan sarı- kırmızılılar, fırsat transferlerini de değerlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Wolverhampton, gelirleri düştüğü için takımdaki önemli isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalacak. Gelecek teklifleri dinleyecek olan Wolverhampton, Championship'te forma giymek istemeyen oyuncularına da izin verecek.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Bu isimlerden birisi de 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre. 2024 yılında Fluminense'den 22 milyon euro karşılığında transfer edilen Andre, kariyerine daha yüksek hedefleri olan bir takımda devam etmek istiyor.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

G.Saray'da yıllarca başarıyla forma giyen ve Felipe Melo, daha önce verdiği bir röportajda, Lucas Torreira gibi takıma etki edebilecek bir isim olarak Andre'yi göstermişti.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Brezilya'dan G.Saray ile ilgili çok güçlü referanslar alan Andre, Şampiyonlar Ligi ve sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak bakıyor. Ancak kulübü önemli bir bonservis bedeli bekliyor.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

BEN OLSAM ALIRDIM

Sarı-kırmızılı takımın efsanelerinden Felipe Melo, vatandaşı Andre'yi yere göğe sığdıramıyor.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Eğer G.Saray'da görev yapıyor olsaydı bu ismi getirmek isteyeceğini daha önce belirten Melo, "Eğer şu anda Galatasaray'da olsaydım Andre'yi getirirdim" demişti.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Andre, Brezilya ile Dünya Kupası'na gidemese de bu formayı genç yaşında giydi. 13 kez Brezilya forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, önemli bir tecrübeye sahip.

Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Andre, orta sahadaki enerjisi ile teknik direktör Okan Buruk'un da beğenisini kazandı. Andre geride kalan sezonda Wolverhampton'da 39 resmi maça çıkarken 1 gol attı.

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