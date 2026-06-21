GELMEYE SICAK BAKIYOR



Bu isimlerden birisi de 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre. 2024 yılında Fluminense'den 22 milyon euro karşılığında transfer edilen Andre, kariyerine daha yüksek hedefleri olan bir takımda devam etmek istiyor.

G.Saray'da yıllarca başarıyla forma giyen ve Felipe Melo, daha önce verdiği bir röportajda, Lucas Torreira gibi takıma etki edebilecek bir isim olarak Andre'yi göstermişti.