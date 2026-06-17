Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasında oynanacak final serisinin maç programı belli oldu. Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa olacağı final serisinin programı şöyle:
21 HAZİRAN PAZAR:
14.30 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)
23 HAZİRAN SALI:
13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)
25 HAZİRAN PERŞEMBE:
18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)
27 HAZİRAN CUMARTESİ: (GEREKİRSE)
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)
29 HAZİRAN PAZARTESİ: (GEREKİRSE)
18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)