Tunus-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda ilk maçta kalesini gole kapatamayan ve sahadan puansız ayrılan Tunus, sert savunma anlayışını kullanarak bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı ve gruptan çıkma umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise ilk maçta sergilediği disiplinli oyunla 1 puanı cebine koyan Japonya, kompakt oyun yapısını ve hızlı geçiş hücumlarını kullanarak galibiyet hesapları yapıyor. İki takımın da mutlak puan arayışı sahadaki heyecanı zirveye taşıyor.

Tunus-Japonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TUNUS-JAPONYA MAÇI 11'LER

Tunus: Dahmen, Rekik, Talbi, Bronn, Valery, Skhiri, Hannibal, Abdi, Saad, Tounekti, Slimane

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Hiroki Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Junya Ito, Tanaka, Ueda

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Daichi Kamada attı, Japonya maça golle başladı! pic.twitter.com/Bg8iQiNFSS — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽️ Ayase Ueda uzak mesafeden nefis bir şutla ağları buldu! pic.twitter.com/YSIRZVuQO7 — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

Tunus-Japonya MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası F Grubu kapsamındaki Tunus-Japonya mücadelesi 21 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Tunus-Japonya MAÇI SAAT KAÇTA?

F Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 07.00'de çaldı.

Tunus-Japonya MAÇI HANGİ KANALDA?

Tunus-Japonya mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ 1000. MAÇ

Tunus-Japonya mücadelesi aynı zamanda 1930 yılından beri düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarındaki 1000. maç oldu.