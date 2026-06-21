Tunus-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda ilk maçta kalesini gole kapatamayan ve sahadan puansız ayrılan Tunus, sert savunma anlayışını kullanarak bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı ve gruptan çıkma umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise ilk maçta sergilediği disiplinli oyunla 1 puanı cebine koyan Japonya, kompakt oyun yapısını ve hızlı geçiş hücumlarını kullanarak galibiyet hesapları yapıyor. İki takımın da mutlak puan arayışı sahadaki heyecanı zirveye taşıyor.
Tunus-Japonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TUNUS-JAPONYA MAÇI 11'LER
Tunus: Dahmen, Rekik, Talbi, Bronn, Valery, Skhiri, Hannibal, Abdi, Saad, Tounekti, Slimane
Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Hiroki Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Junya Ito, Tanaka, Ueda
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ Daichi Kamada attı, Japonya maça golle başladı! pic.twitter.com/Bg8iQiNFSS— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026
⚽️ Ayase Ueda uzak mesafeden nefis bir şutla ağları buldu! pic.twitter.com/YSIRZVuQO7— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026
Tunus-Japonya MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası F Grubu kapsamındaki Tunus-Japonya mücadelesi 21 Haziran Pazar günü oynanıyor.
Tunus-Japonya MAÇI SAAT KAÇTA?
F Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 07.00'de çaldı.
Tunus-Japonya MAÇI HANGİ KANALDA?
Tunus-Japonya mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ 1000. MAÇ
Tunus-Japonya mücadelesi aynı zamanda 1930 yılından beri düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarındaki 1000. maç oldu.