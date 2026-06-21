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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Tunus-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Tunus-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda turnuvadaki ilk maçında mağlubiyet alarak puansız kalan ve son sıraya oturan Tunus, ilk maçından beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdıran ve üçüncü sırada bulunan Asya temsilcisi Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Tunus-Japonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 07:36
Tunus-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda ilk maçta kalesini gole kapatamayan ve sahadan puansız ayrılan Tunus, sert savunma anlayışını kullanarak bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı ve gruptan çıkma umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise ilk maçta sergilediği disiplinli oyunla 1 puanı cebine koyan Japonya, kompakt oyun yapısını ve hızlı geçiş hücumlarını kullanarak galibiyet hesapları yapıyor. İki takımın da mutlak puan arayışı sahadaki heyecanı zirveye taşıyor.

Tunus-Japonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TUNUS-JAPONYA MAÇI 11'LER

Tunus: Dahmen, Rekik, Talbi, Bronn, Valery, Skhiri, Hannibal, Abdi, Saad, Tounekti, Slimane

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Hiroki Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Junya Ito, Tanaka, Ueda

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Tunus-Japonya MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası F Grubu kapsamındaki Tunus-Japonya mücadelesi 21 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Tunus-Japonya MAÇI SAAT KAÇTA?

F Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 07.00'de çaldı.

Tunus-Japonya MAÇI HANGİ KANALDA?

Tunus-Japonya mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ 1000. MAÇ

Tunus-Japonya mücadelesi aynı zamanda 1930 yılından beri düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarındaki 1000. maç oldu.

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