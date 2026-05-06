Dursun Özbek, Galatasaray'da en uzun süre görev yapan ikinci başkan olma yolunda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa aday tek isim olan Özbek, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın.

Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek olan Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde Ali Sami Yen'in ardından Galatasaray'da en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

ŞU ANDA EN UZUN SÜRE GÖREV ALAN BEŞİNCİ BAŞKAN

Dursun Özbek, Galatasaray'da şu anda en uzun süre başkanlık yapan beşinci isim konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılardaki dördüncü dönemini yaşayacak olan Özbek, şuana kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay bu görevde bulundu. Başkan Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) bu alanda geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

İLK DÖNEMİNDE FUTBOLDA 5 KUPA GÖRDÜ

Dursun Özbek, ilk başkanlık döneminde futbol takımıyla 5 kez kupa sevinci yaşadı. 23 Mayıs 2015 tarihindeki seçimin ardından başkanlığı Duygun Yarsuvat'tan devralan Özbek, 2 gün sonra takımının Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasıyla ilk kupa sevincini yaşadı.

Özbek'in ilk döneminde Galatasaray, ayrıca ikişer kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı müzeye götürdü.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ ÇOK BAŞARILI GEÇİYOR

Dursun Özbek'in arka arkaya gelen ikinci ve üçüncü başkanlık döneminde Galatasaray, kazandığı kupalarla Türkiye'de rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

11 Haziran 2022 tarihinde sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Özbek, ikinci döneminin ilk sezonunda futbol takımıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 25 Mayıs 2024 tarihindeki olağan seçimli genel kurulda ise toplamda üç, üst üste de 2. kez başkan seçilen Özbek, bir gün sonra 3-1'lik Konyaspor galibiyetiyle bir lig şampiyonluğunu daha gördü. Özbek'in dönemindeki Galatasaray, sonrasında Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu da şampiyon tamamladı.

Galatasaray, Dursun Özbek'in ikinci ve üçüncü döneminde 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

ULEB AVRUPA KUPASI ONUN DÖNEMİNDE GELDİ

Dursun Özbek, Galatasaray'daki ilk başkanlık döneminde kulüp tarihinin basketboldaki en büyük başarılarından birine de tanıklık etti.

Özbek'in ilk döneminde sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Ergin Ataman'ın yönetiminde 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransa ekibi Strasbourg'u mağlup ederek erkek basketboldaki ilk Avrupa kupasını müzeye kazandırdı.

VOLEYBOLDA CEV KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, kadın voleybolda tarihindeki ilk Avrupa kupasını da kaldırdı. Dursun Özbek'in üçüncü döneminde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini eşleşmede mağlup ederek bu branştaki ilk Avrupa kupasını müzeye getirdi.

Özbek'in yönetiminde Galatasaray, böylece futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa'da kupa kazanan tek Türk kulübü ünvanını elde etmeyi başardı.

FUTBOLDA EN FAZLA KUPA KAZANAN İKİNCİ BAŞKAN

Dursun Özbek, Galatasaray tarihinde futbolda en fazla kupa kazanan ikinci başkan konumunda yer alıyor. Üç dönemde toplam 4 Süper Lig ve üçer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa şampiyonluğu gören Özbek, toplamda 10 kez kupa sevinci yaşadı.

Dursun Özbek, 1996-2001 arasında 4 Süper Lig, üçer Türkiye Kupası ve TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve birer UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası olmak üzere toplamda 14 kupa sevinci yaşayan Faruk Süren'in ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın 9 Mayıs Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde 5. lig şampiyonluğunu ve toplamda 11. kupa zaferini yaşayacak.

GAYRİMENKUL PROJELERİYLE TAKIMA PARA KAZANDIRDI

Dursun Özbek, başkanlık dönemlerinde gayrimenkul projeleriyle kulübe gelir sağladı.

Riva'daki "Düşler Vadisi" projesiyle ilk etap inşaatına start veren Özbek başkanlığındaki Galatasaray, gelir paylaşımı modelini uygulayarak buradan yaklaşık 170 milyon dolar kazandı. Özbek'in yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu projede ikinci faz için Emlak Konut'un projeyi üstlenmesinin ardından maliyetini kendisinin karşılayacağı projeden yaklaşık 230 milyon dolar kar hedefliyor. Beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda ise gelir 400 milyon doları bulacak.

Florya arazisinde ise gelir paylaşımı modeliyle Nivak Yapı ile sözleşme imzalayan Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, yıkım ve hafriyat çalışmalarının başlamasının ardından projeden 500 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi amaçlıyor. Ayrıca Özbek döneminde kulüp, Mecidiyeköy'de otel olarak başlayan inşaatı konut projesine çevirerek, şuana kadar yaklaşık 1,3 milyar lira gelir elde etti.

TESİSLEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERDİ

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün başkanlığını yaptığı dönemde sportif faaliyetler dışında tesisleşme adına iki önemli proje üretti.

Özbek yönetimindeki sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının daha modern bir şekilde antrenmanlarını yapması için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk fazı tamamladı. Tesisin ilk etabı için yaklaşık 700 milyon lira harcandı. Kemerburgaz'ın ikinci fazında altyapı ve kadın futbol takımı için tasarlanan kısmın çalışmaları sürüyor.

Özbek'in tesisleşme için bir başka önemli projesi ise Aslantepe Vadisi oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden Vadistanbul'a inen yerdeki yaklaşık 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis yapmayı planlayan Özbek'in başkanlığındaki Galatasaray, inşa edilecek dev kompleks için 23 Nisan Perşembe günü temel atma töreni düzenledi. 3-4 yıl içinde bitirilmesi planlanan bu proje için yaklaşık 200 milyon dolar harcanacak.