Ziraat Türkiye Kupası
Bayern Münih-PSG maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Bayern Münih, Paris Saint-Germain’i konuk ediyor. Paris’teki ilk randevuda 9 gol atılan tarihi maçta PSG, sahadan 5-4 galip ayrılarak avantajı cebine koymuştu. Vincent Kompany’nin ekibi Allianz Arena’daki müthiş ev sahibi formuna güvenerek geri dönüş peşindeyken, Luis Enrique yönetimindeki PSG ise avantajını koruyup adını Budapeşte’deki finale yazdırmak istiyor. Peki, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 10:01
Avrupa futbolunda nefesler, Allianz Arena'daki bu dev randevu için tutuldu. Ev sahibi Bayern Münih, kulüp tarihindeki 12. Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek adına sahaya çıkıyor. İlk maçta 5-2 geriye düşmesine rağmen maçı 5-4'e getirerek umutlarını koruyan Bavyera ekibi, taraftarı önünde 'geri dönüşlerin kralı' olduğunu bir kez daha kanıtlamak niyetinde. Harry Kane ve Michael Olise gibi hücum silahlarının formda oluşu Kompany'nin en büyük kozuyken, savunmadaki basit hataların minimuma indirilmesi hayati önem taşıyor. Konuk ekip tarafında ise heyecan en üst seviyede. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi bir tutku haline getiren Fransız devi, ilk maçın kahramanları Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele ile finale çıkmak istiyor. PSG cephesinde Achraf Hakimi ve Lucas Chevalier gibi isimlerin eksikliği savunma kurgusunu zorlasa da, Luis Enrique'nin 'hücum en iyi savunmadır' felsefesiyle Münih'te de gol arayacağı aşikar. Her iki takımın da toplamda 85 gole ulaştığı bu sezon, Allianz Arena'da da bir gol yağmuru futbolseverleri bekliyor olabilir. İşte Bayern Münih-PSG maçının detayları!

Bayern Münih-PSG maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Bayern Münih-PSG maçı, 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta?

Allianz Arena ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Bayern Münih-PSG maçı hangi kanalda?

Bayern Münih-PSG maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-PSG maçı muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Münih-PSG maçından son notlar!

Futbolun en prestijli kupasında final ekibini belirleyecek olan mücadelede, Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Bayern Münih-PSG maçı detayları!

Kritik karşılaşma, futbolseverlerin tamamının erişebilmesi için TRT 1 ekranlarından ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

