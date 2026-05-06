Büyük değişim kapıda! İşte Galatasaray'ın yeni sezon transfer planı
Galatasaray'da yeni sezonun yol haritası netleşiyor: Victor Osimhen takımın merkezinde tutulurken, Mauro Icardi ile vedalaşma planı öne çıkıyor; Uğurcan Çakır için zamlı sözleşme hazırlanırken, Bernardo Silva gibi dünya yıldızları gündemde. İşte 2027 model Galatasaray... | TRANSFER HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
2-Sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kadroda tutulacak ve sözleşmesine zam yapılacak.
3-Aston Villa'nın peşinde olduğu Sara'ya 40 milyon Euro değer biçiliyor.
4-Sözleşmesi sona eren İcardi'ye veda edilecek.
5-Kiralık gelen Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'in satın alma opsiyonları kullanılmayacak.
6-Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'le yollar ayrılacak.
7-Sane profilinde serbest kalacak dünya yıldızları masada. Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için şartlar zorlanacak.
8-Icardi yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek.
