Fenerbahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Aranan o isim ise; Yunanistan'da bulundu. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla Olympiakos'un 23 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'in durumunu sorduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon görev yaptığı 40 karşılaşmanın 22'sinde kalesini gole kapatan Tzolakis için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.