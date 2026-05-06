Fenerbahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek! Yapılacak teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe, Ederson'un hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası Brezilyalı eldiven ile yollarını ayırarak yeni bir isim ile anlaşmak istiyor. Sarı-lacivertliler aradığı ismi ise Yunanistan'da buldu. Fenerbahçe'nin, oyuncunun kulübüne sunacağı teklifte o detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Aranan o isim ise; Yunanistan'da bulundu. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla Olympiakos'un 23 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'in durumunu sorduğu ortaya çıktı.
2019 yılından bu yana kırmızı-beyazlıların A Takımı'nda görev alan 23 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon görev yaptığı 40 karşılaşmanın 22'sinde kalesini gole kapatan Tzolakis için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Saran ve ekibi, Tzolakis konusundaki gelişmeleri iki başkan adayıyla da paylaştı. Resmi teklif kısa süre içinde sunulacak.
