Fatma Uruk, Serbest Dalış Havuz Büyükler Türkiye Şampiyonası ile sahalara döndü!

Serbest Dalış Havuz (Indoor) Büyükler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Tekirdağ'da düzenlendi.

10 spor kulübünden 51 erkek ve 25 kadın sporcu madalya için nefesini tuttu. Statik Apnea disiplini, Büyük Kadınlar kategorisinde; Supra Spor Kulübü'nden Selin Şahin 5 dakika 42 saniye ile birinci, Okyanus Su Sporları'ndan Sude Fidan 5 dakika 30 saniye ile ikinci, İBB Spor Kulübü'nden Fatma Uruk 5 dakika 2 saniye ile üçüncü oldu.

Daha önce kendi branşı olan serbest dalış derinlik branşlarında kırdığı Dünya rekorları sonrası havuz branşlarında da yarışmaya başlayan serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, şampiyonada; Dinamik Apnea Çift Palet, Statik Apnea, Dinamik Apnea Monopalet, Dinamik Apnea Paletsiz branşlarında yarıştı. Uruk, Statik Apnea branşında 5 dakika 2 saniye nefes tutarak üçüncülük elde ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bu alandaki ilk madalyasını kazandıran sporcu oldu.