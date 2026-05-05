Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Tunuslu başantrenörü Jellali, oyuncusuna güveniyor!

Ziraat Türkiye Kupası
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Tunuslu antrenörü Issam Jellali, Roma Açık öncesi oyuncusunun performansını değerlendirdi. Ons Jabeur'un eski antrenörü, Sönmez'in dünya sıralamasında üst sıralardaki oyuncularla rekabet edebilecek seviyede olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Tunuslu antrenörü Issam Jellali, oyuncusunun gelişimi üzerinde çalıştıklarını, mevcut durumda dahi dünya sıralamasında üst sıralardaki oyuncularla karşılaşmaktan çekinmediklerini söyledi. 2020-2025 yıllarında Tunuslu Ons Jabeur ile çalışan ve bu yıl itibarıyla Sönmez'i çalıştırmaya başlayan Jellali, Roma Açık Tenis Turnuvası öncesinde milli tenisçinin performansını ve hedeflerini değerlendirdi.

Jellali, halihazırda devam eden toprak sezonu için İstanbul'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 gün çalıştık ve toprak zemine alıştık. Daha önce bu zeminde oynamakta çok rahat değildi. Ama gelişiyor ve umarım her sezon, her turnuvada daha da iyi olacak." dedi.

Roma'daki turnuva ve genel olarak toprak sezonu için beklentileri ve hedeflerini değerlendiren Jellali, "Bir antrenör olarak ve sanırım oyuncu açısından da her zaman büyük umutlarımız ve büyük hedeflerimiz var. Bu yüzden öncelikli hedefimiz her hafta gelişmek, daha iyi ve daha güçlü olmak." yanıtını verdi.

Jellali, Sönmez'in her rakiple dişe diş mücadele edecek seviyede olduğuna işaret ederek, "Şu anda üzerinde çalışmamız gereken şeyler var ancak mevcut durumumuzla bile her oyuncuyla rekabet etmeye hazırız. Yani ilk 10'daki ya da ilk 3'teki oyuncularla oynamaktan çekinmiyoruz. Onlarla rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Her turnuvada mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışıyoruz. Maç maç ilerliyoruz ama ne kadar ileri gidersek o kadar iyi." diye konuştu.

Zeynep Sönmez'in herkese meydan okumaya hazır olduğunu ve kendisinin de buna inandığını vurgulayan Jellali, "Bu en önemli şey. Biliyorsunuz tenis hem fiziksel hem de zihinsel bir spor. Biz de bunların hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında teknik olarak geliştirmeye çalıştığımız bazı noktalar var. Geliştirmemiz gereken çok şey var. Servisi, forehand'i, backhand'i daha da ilerletmemiz gerekiyor. Yani oyununun her alanında çalışma var. Bu da aslında çok iyi bir şey çünkü ne kadar gelişirsek o kadar üst seviyede oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Zeynep Sönmez'le teniste umutlandığı hatırlatılan Jellali, şunları kaydetti:

"Ben de her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benzer bir durumu daha önce eski oyuncum Ons Jabeur ile yaşamıştım. O da bir ülkenin, hatta bir kıtanın umuduydu. Bu büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda benim için de güzel bir meydan okuma."

