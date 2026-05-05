Galatasaray'ın orta sahası Bundesliga'dan: Nadiem Amiri!
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürerken orta saha transferinde listeye eklenen son isim Nadiem Amiri oldu. Sarı-kırmızılıların transferin maliyetini araştırdığı öğrenilirken Okan Buruk henüz resmi bir hamleye onay vermedi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 12:10
Cimbom, Mainz'da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli isim Nadiem Amiri'yi gündemine aldı.
Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Amiri'nin maliyeti araştırılıyor.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Alman futbolcunun transferine henüz ikna olmadığı aktarıldı.
Galatasaray yönetiminde Nadiem Amiri için vakit kaybetmeden harekete geçmek isteyenler de olduğu kaydedildi.
