Fenerbahçe Guirassy'den vazgeçmiyor! Sözleşmesinde dikkat çeken detay
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler golcü transferi yapmak isterken geçmişte de gündemine gelen Serhou Guirassy için tekrar hamle yapmaya hazırlanıyor. Guirassy'nin sözleşmesindeki o madde ise dikkat çekti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
06 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'deki mevcut yönetim bu transferdeki tüm detayları yeni gelecek yönetimle paylaşacak.
2024'TE OYUNCU İKNA EDİLEMEDİ
Alman medyası da bu transfer girişimini doğruladı.
Haberlerde; Guirassy'nin 35 milyon euro sözleşme fesih bedeli olduğu ve Dortmund'un bu paranın ödenmesi halinde oyuncuyu satacağı vurgulandı.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Guirassy'yi Fenerbahçe 2024 yaz transfer döneminde de istemiş ancak oyuncu o zaman 18 milyon euroya Stuttgart'tan Dortmund'a gitmiş, sarı-lacivertliler de En-Nesyri'yi 19.5 milyon euroya transfer etmişti.
20 KEZ AĞLARI SARSTI
Serhou Guirassy bu sezon Alman ekibinde tüm kulvarlarda toplam 44 karşılaşmada boy gösterdi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 20 gol ve 6 asistle oynadı.
DEVLERİN DE LİSTESİNDE
Fenerbahçe'nin yanı sıra Serhou Guirassy'nin ismi Milan, Barcelona ve Tottenham'la da anılıyor.
Ancak Fenerbahçe, bu üç dev ekipten de daha yüksek bir maaşla oyuncuyu ikna edecek.
